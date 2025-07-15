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WP: условия Трампа предоставляют РФ стратегическое преимущество

В частности, РФ получает время для сближения с КНР и Северной Кореей.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация получает стратегическое преимущество в ряде сфер на фоне высказывания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о повышении тарифов через 50 дней, пишет американское издание The Washington Post.

В материале сказано, что РФ получает время для сближения с Китайской Народной Республикой и Северной Кореей. Кроме того, речь идёт об укреплении позиций на поле боя, а также «оказании давления на Европу».

По словам экспертов, в решении Трампа о «параметрах политики по Украине» присутствует его «стандартная политика затягивания».

Аналитики, опрошенные изданием, также задались вопросом о том, наступит ли поворот или это «новая отсрочка».

Ранее Трамп заявил, что американская сторона ужесточает позицию по Украине. Он уточнил, что РФ следует урегулировать украинский конфликт в течение 50 дней.

В случае невыполнения условий Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Российской Федерации.

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