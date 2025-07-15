WP: условия Трампа предоставляют РФ стратегическое преимущество

Российская Федерация получает стратегическое преимущество в ряде сфер на фоне высказывания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о повышении тарифов через 50 дней, пишет американское издание The Washington Post.
В материале сказано, что РФ получает время для сближения с Китайской Народной Республикой и Северной Кореей. Кроме того, речь идёт об укреплении позиций на поле боя, а также «оказании давления на Европу».
По словам экспертов, в решении Трампа о «параметрах политики по Украине» присутствует его «стандартная политика затягивания».
Аналитики, опрошенные изданием, также задались вопросом о том, наступит ли поворот или это «новая отсрочка».
Ранее Трамп заявил, что американская сторона ужесточает позицию по Украине. Он уточнил, что РФ следует урегулировать украинский конфликт в течение 50 дней.
В случае невыполнения условий Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Российской Федерации.