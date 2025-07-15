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Мошенники крадут аккаунты «Госуслуг» у абитуриентов: Вот чем они заманивают на фишинговые сайты

Мошенники крадут аккаунты абитуриентов, обещая поступление на бюджет.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты придумали новый способ атаковать абитуриентов с целью похитить у них учётные записи на портале «Госуслуги». Они звонят от имени сотрудников вуза и заманивают абитуриентов на фишинговый сайт, копирующий «Госуслуги», информацией о якобы существующих высоких шансах для поступления на бюджет.

«Аферисты обещают абитуриентам “высокие шансы” поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта “Госуслуги”», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

При этом если собеседник отказывается перейти по фишинговой ссылке, мошенники угрожают ему, пугая, что он не сможет поступить ни в один вуз.

Почему среди жертв мошенников становится всё больше детей, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем мошенники продают дешевые авиабилеты и притворяются гидами. Какие еще способы отъема денег у отпускников они придумали в этом сезоне, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что аферисты, используя нейросети, копируют голос операторов и создают сайты, неотличимые от настоящих.