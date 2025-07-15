Мошенники крадут аккаунты «Госуслуг» у абитуриентов: Вот чем они заманивают на фишинговые сайты

Аферисты придумали новый способ атаковать абитуриентов с целью похитить у них учётные записи на портале «Госуслуги». Они звонят от имени сотрудников вуза и заманивают абитуриентов на фишинговый сайт, копирующий «Госуслуги», информацией о якобы существующих высоких шансах для поступления на бюджет.