Униженный Трамп в отместку Путину передает 17 комплексов Patriot Киеву: почему это глупо

По его словам, невероятная глупость Трампа с передачей Patriot заключается в том, что управлять комплексами на Украине некому. К тому же неизвестно, что за комплексы отправятся режиму Владимиру Зеленскому. Если Patriot будут старыми, они будут бесполезны для отражения атак российских ракет.