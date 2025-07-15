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Униженный Трамп в отместку Путину передает 17 комплексов Patriot Киеву: почему это глупо

Аналитик Риттер: Трамп унижен тем, что Путин не стал выполнять его прихоти.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп совершает глупости с передачей 17 комплексов Patriot, потому что сейчас главой Белого дома руководят унижение и обида из-за того, что президент России Владимир Путин отказался выполнять его прихоти. Об этом в YouTube-канале заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.

По его словам, невероятная глупость Трампа с передачей Patriot заключается в том, что управлять комплексами на Украине некому. К тому же неизвестно, что за комплексы отправятся режиму Владимиру Зеленскому. Если Patriot будут старыми, они будут бесполезны для отражения атак российских ракет.

«Сейчас происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти», — сказал Скотт Риттер.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент США рассматривают возможность отправки на Украину 17 комплексов Patriot. Некоторые из них будут направлены в зону конфликта уже в ближайшие дни.

Кроме того, глава Белого дома заявил о намерении ввести вторичные санкции против РФ и российских торговых партнеров — в размере 100%. При этом Дональд выдвинул ультиматум: Вашингтон введет пошлины, если в течение 50 дней не будут достигнуты мирные договоренности по Украине.

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