В Иркутске установили мемориальную доску памяти врача Лидии Пчелы

Выдающийся специалист в области здравоохранения возглавляла ИГКБ № 9 с 2002 года. Детская поликлиника под руководством Лидии Петровны стала одной из ведущих в Приангарье. Она активно внедряла передовые технологии в работу учреждения и повышала доступность первичной медико-санитарной помощи. В 2021 году при поддержке Лидии Петровны был построен и открыт новый корпус детской поликлиники ИГКБ № 9.