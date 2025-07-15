В Иркутске установили мемориальную доску памяти врача Лидии Пчелы

14 июля на фасаде детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 9 установили мемориальную доску памяти главного врача Лидии Пчелы. В честь её открытия прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ИГМУ, профессор Гайдар Гайдаров, коллектив ИГКБ № 9 во главе с руководителем Татьяной Пивнюк. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Врач Лидия Петровна Пчела скончалась 14 июля 2024 года. В 1984 году женщина окончила Иркутский государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, санитария и организация здравоохранения». В 1986 году завершила ординатуру по направлению «Социальная гигиена и организация здравоохранения». Лидия Петровна имела ученую степень кандидата медицинских наук. Её заслуги были отмечены государственной наградой «Отличник здравоохранения».
Выдающийся специалист в области здравоохранения возглавляла ИГКБ № 9 с 2002 года. Детская поликлиника под руководством Лидии Петровны стала одной из ведущих в Приангарье. Она активно внедряла передовые технологии в работу учреждения и повышала доступность первичной медико-санитарной помощи. В 2021 году при поддержке Лидии Петровны был построен и открыт новый корпус детской поликлиники ИГКБ № 9.
Лидия Петровна пользовалась безукоризненным авторитетом и заслуженным уважением среди коллег, пациентов и жителей региона. Ее профессионализм, организаторские способности и человечность сделали ее знаковой фигурой в системе здравоохранения Иркутской области. Память о Лидии Петровне навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал, а также в истории здравоохранения нашего региона, — отметил Андрей Модестов.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что в На фасаде ЛОР-клиники Иркутского государственного медицинского университета, расположенной по улице Свердлова, 14, состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Анатолия Григорьевича Шантурова, почетного гражданина города, доктора медицинских наук, почетного профессора ИГМУ, академика Международной академии оториноларингологии-хирургии головы и шеи, заслуженного изобретателя РСФСР, а также заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Бурятия.