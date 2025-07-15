В Башкирии резко подорожали морковь и мясо

С января по июль 2025 года морковь стала дороже более чем в два раза, достигнув почти 76 рублей за килограмм. Картофель прибавил около 80%, теперь его цена превышает 84 рубля. Лук подорожал на треть (60,5 рубля), а капуста — на 33% (54,82 рубля).