Около 42 тысяч человек посетили авиафестиваль «Крылья Пармы»

Хедлайнером полетов в этом году стала авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил России «Русские Витязи». Пилоты показали групповой и одиночный пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель» и «нарисовали» в небе гигантскую фигуру ангела-хранителя с распахнутыми крыльями.