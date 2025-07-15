Около 42 тысяч человек посетили авиафестиваль «Крылья Пармы»

В минувшие выходные на аэродроме Фролово прошел авиационный фестиваль «Крылья Пармы». Он собрал почти 42 тысячи посетителей.
Хедлайнером полетов в этом году стала авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил России «Русские Витязи». Пилоты показали групповой и одиночный пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель» и «нарисовали» в небе гигантскую фигуру ангела-хранителя с распахнутыми крыльями.
Еще одна легендарная пилотажная группа «Первый полет» с действующими чемпионами России, Европы и мира в составе продемонстрировала филигранный групповой пилотаж, выполнив сложнейшие фигуры и показав безупречную синхронность.