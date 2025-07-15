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С Петросяна и Степаненко хотят взыскать полмиллиона за оценку оккультных книг

Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ требует через Хамовнический суд Москвы взыскать с юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна около 500 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на услуги искусствоведа. Его привлекли для проведения экспертиз по разделу раритетных оккультных книг в процессе их развода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Первоначально расходы на экспертизы были возложены на Петросяна.

Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ требует через Хамовнический суд Москвы взыскать с юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна около 500 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на услуги искусствоведа. Его привлекли для проведения экспертиз по разделу раритетных оккультных книг в процессе их развода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ просит Хамовнический районный суд взыскать с ответчиков расходы за услуги привлеченного в рамках масштабных экспертиз искусствоведа, которого назначали в судебном порядке при разделе имущества артистов во время их бракоразводного процесса», — рассказал источник ТАСС. Он отметил, что сумма исковых требований составляет около 500 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 27 июля. Уточняется, что в начале бракоразводного процесса Степаненко требовала через Хамовнический суд выделить ей половину совместно нажитого имущества, оцененного в 1,5 млрд рублей, а также редкие оккультные книги. Среди них — книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска «Оккультизм и сексуальность».

Первоначально расходы на экспертизы, проведенные по инициативе стороны Степаненко, были возложены на Петросяна, поскольку он не согласился с оценкой движимого имущества. Апелляционная инстанция признала это решение районного суда обоснованным.

В апреле текущего года Петросян через суд снял с регистрационного учета в своей квартире 56-летнюю дочь Викторину. После развода со Степаненко в 2018 году, когда Викторина поддержала мачеху, юморист прекратил с наследницей общение, передает «360.ru».