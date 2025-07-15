С Петросяна и Степаненко хотят взыскать полмиллиона за оценку оккультных книг

Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ требует через Хамовнический суд Москвы взыскать с юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна около 500 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на услуги искусствоведа. Его привлекли для проведения экспертиз по разделу раритетных оккультных книг в процессе их развода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.