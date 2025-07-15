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Готовая еда в магазинах будет по ГОСТам: что предложили в Роскачестве

Роскачество намерено создать стандарт для готового питания в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Роскачество разрабатывает единый национальный стандарт для готового питания в рознице. Это необходимо для унификации действующих разрозненных требований к ресторанам и магазинам. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Протасов в беседе с РИА Новости.

«К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам — другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках», — пояснил он.

По словам эксперта, сейчас в законодательстве отсутствуют четкие нормы о продаже готовой пищи в розничных точках. Хотя многие магазины уже оборудованы зонами для потребления продукции на месте благодаря расширению ассортимента кулинарных изделий.

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