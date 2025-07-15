В России изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

Срок предоставления квитанций за ЖКХ изменится в стране с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Данная норма нужна, чтобы исключить любые задержки, пояснил он. В РФ будет создан четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.
— Это изменение — шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь россиян, — цитирует депутата РИА Новости.
Представители некоторых профессий могут оформить компенсацию части расходов на оплату ЖКУ, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. К ним относятся учителя, врачи, работники культуры и фельдшеры, которые работают в сельской местности.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на ЖКУ.