Трюки не в тему: ГСБДД не оценила ролики рабочих со стройки

Ведомство не одобрило творчество строителей. «Мы, конечно, за творческий подход к работе, но такие номера лучше оставить цирковым артистам. Безопасность — не повод для экстрима», — говорится в сообщении ведомства.
Действительно, вопросы техники безопасности никто не отменял. На стройке любые несанкционированные «шутки» могут закончиться травмами. В этом с ГСБДД можно согласиться. Но здесь возникает резонный вопрос: если ведомство так активно реагирует на шуточные ролики, может, стоит с таким же рвением заняться более насущными проблемами на дорогах?
Например, машины, припаркованные на остановках, газонах и тротуарах, давно стали частью городского пейзажа, а ночные гонки по улицам столицы — почти ежедневное шоу. Шум, скорость, рев моторов — всё это под окнами спящих горожан. Эти проблемы не решаются годами.
Поэтому пользователи иронично пишут — может, пора обратить внимание и на «цирк», который творится на дорогах в Ташкенте? Тем более что об этих проблемах недавно высказался президент, прямо указав на недостатки в работе ведомства.
Очевидно, что безопасность важна как на стройке, так и на дорогах. Но если уж ведомство всерьёз взялось за «воспитательную работу» — логично было бы навести порядок и там, где ежедневно рискуют десятки тысяч горожан.