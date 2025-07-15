Трюки не в тему: ГСБДД не оценила ролики рабочих со стройки

Действительно, вопросы техники безопасности никто не отменял. На стройке любые несанкционированные «шутки» могут закончиться травмами. В этом с ГСБДД можно согласиться. Но здесь возникает резонный вопрос: если ведомство так активно реагирует на шуточные ролики, может, стоит с таким же рвением заняться более насущными проблемами на дорогах?