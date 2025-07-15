В Красноярске около 2000 частных домов перешли на экологичные виды отопления

«Раньше у нас стоял старый котёл — неавтоматический, приходилось постоянно следить за ним вручную. Особенно зимой это было непросто. Когда узнал о программе, решил попробовать. Если честно, сначала подумал: “Наверняка долго и сложно”. Но всё оказалось удивительно просто и быстро. Я оставил заявку по телефону, и уже через пару дней ко мне приехал специалист. Провели замеры, помогли заполнить документы. Я предоставил только паспорт и выписки на дом и участок — всё остальное они взяли на себя. С момента подачи заявки до установки прошло меньше трёх месяцев», — рассказал Владимир Слободчиков.