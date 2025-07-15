В Красноярске около 2000 частных домов перешли на экологичные виды отопления

С начала 2025 года на автоматические твердотопливные котлы, которые позволят снизить выбросы в атмосферу, перевели уже более 300 частных домовладений.
Заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Дмитрий Безруких вместе с депутатом горсовета Антоном Жеребцовым побывали в семье Слободчиковых. Они живут на улице Туристской. Там в июне установили автоматический котёл.
«Раньше у нас стоял старый котёл — неавтоматический, приходилось постоянно следить за ним вручную. Особенно зимой это было непросто. Когда узнал о программе, решил попробовать. Если честно, сначала подумал: “Наверняка долго и сложно”. Но всё оказалось удивительно просто и быстро. Я оставил заявку по телефону, и уже через пару дней ко мне приехал специалист. Провели замеры, помогли заполнить документы. Я предоставил только паспорт и выписки на дом и участок — всё остальное они взяли на себя. С момента подачи заявки до установки прошло меньше трёх месяцев», — рассказал Владимир Слободчиков.
Специалисты компании подрядчика — ООО «Ренова Инжиниринг» — обследуют дом на предмет технической возможности установки нового оборудования, и, если такая есть, принимаются за дело.
«Все работы от демонтажа старого оборудования до установки и запуска нового котла для жителей бесплатны. Сегодня наши специалисты уже активно работают по всему городу. Сам процесс простой и понятный. Житель подаёт заявку, для этого достаточно позвонить на горячую линию или заполнить короткую форму на сайте. Наш специалист выезжает на объект, проводит замеры и помогает заполнить все необходимые документы. После разрабатывается индивидуальный проект, подбирается оборудование, и в согласованные сроки выполняются монтаж, подключение и пусконаладка», — отметил представитель подрядчика Валентин Волков.
Для установки собственник жилья должен предоставить паспорт, выписку из ЕГРН на дом и на участок, документы, подтверждающие право собственности.
Деятельность проводится в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Она позволяет жителям отказаться от печного отопления, которое устарело и перейти на современное оборудование. Твердотопливные котлы — позволяют снизить нагрузку на экологию Красноярска. Они значительно сокращают количество вредных выбросов в атмосферу. данным экспертов, выбросы частного сектора составляют до 8% общего объёма вредных выбросов.
«Данная программа работает в Красноярске с 2022 года. За это время на экологичные котлы, которые соответствуют всем современным требованиям, перешли практически 2000 частных домовладений. Для горожан участие в программе — бесплатное. В этом году в планах установить более 1100 современных твердотопливных котлов», — добавил Дмитрий Безруких.
Подать заявку на участие или проконсультироваться можно по телефону: 8−800−700−41−49. Кроме того, подробную информацию о замене отопительного оборудования можно увидеть на официальном сайте или в телеграм-канале проекта.