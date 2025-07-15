Военные РФ атакуют ВСУ с девизом «За мальчика Толю»

Российские военнослужащие наносят удары по Вооружённым силам Украины с девизом «За мальчика Толю», сообщает РИА Новости.
Об этом рассказал агентству российский десантник, выполняющий задачи в Часовом Яре в Донецкой народной республике. Он подчеркнул, что российские военные идут в атаки с именем мальчика на разных направлениях.
«Малыш Толя, тебе бы уже исполнилось шесть лет, но вражеский дрон оборвал твой смех, когда ты как настоящий герой закрыл собой свою маму. Клянёмся, твоя смерть будет отомщена… Бойцы на разных участках идут в атаки с твоим именем, твоё имя на снарядах, отправляемых в сторону противника», — сказал боец 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Он пообещал, что военнослужащие РФ ликвидируют всех, кто имеет отношение к гибели мальчика.
«Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел. Фашизм будет уничтожен. Мы, 299-й десантный полк, даём слово — кровь за кровь — смерть убийцам детей», — добавил военный.
Напомним, украинские боевики атаковали пляж «Городской» в Курске вечером 8 июля.
Трое мужчин погибли на месте, в том числе сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов, который приехал на пляж, чтобы помочь людям.
Четвёртой жертвой стал пятилетний мальчик Толя. Во время атаки он закрыл собой свою маму. Ребёнок получил ожоги, затронувшие свыше 30 процентов тела. Мальчик скончался на следующий день в ходе транспортировки в российскую столицу.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн принял участие в церемонии прощания с пятилетним мальчиком Толей.