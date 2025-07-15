Военные РФ атакуют ВСУ с девизом «За мальчика Толю»

«Малыш Толя, тебе бы уже исполнилось шесть лет, но вражеский дрон оборвал твой смех, когда ты как настоящий герой закрыл собой свою маму. Клянёмся, твоя смерть будет отомщена… Бойцы на разных участках идут в атаки с твоим именем, твоё имя на снарядах, отправляемых в сторону противника», — сказал боец 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.