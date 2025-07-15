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В Прикамье бухгалтер организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов присвоила около миллиона

В Пермском крае суд признал бухгалтера организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов виновной в присвоении, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае суд признал бухгалтера организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов виновной в присвоении, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Факт присвоения средств, предназначавшихся для обслуживания многоквартирных домов, выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю и их коллеги из отдела МВД «Краснокамский».

Следствие установило, что противоправная деятельность фигурантки продолжалась десять лет. Женщина работала бухгалтером и по совместительству кассиром организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов и систематически включала в авансовые отчеты ранее учтенные товарные и кассовые чеки на приобретение расходных материалов. Таким путем она нанесла организации ущерб в крупном размере — на сумму около миллиона рублей.

Женщина созналась в хищениях.

Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. Также она должна полностью возместить причиненный материальный ущерб.