В Прикамье бухгалтер организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов присвоила около миллиона

Следствие установило, что противоправная деятельность фигурантки продолжалась десять лет. Женщина работала бухгалтером и по совместительству кассиром организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов и систематически включала в авансовые отчеты ранее учтенные товарные и кассовые чеки на приобретение расходных материалов. Таким путем она нанесла организации ущерб в крупном размере — на сумму около миллиона рублей.