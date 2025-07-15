В Башкирии отремонтировали 2,8 километра дороги Уфа — Инзер — Белорецк

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любви Минаковой, жители и гости Башкирии добираются по этой дороге до известных природных достопримечательностей, таких как Южно-Уральский природный заповедник, водопад Атыш и горнолыжный курорт «Абзаково».
— Трафик здесь всегда плотный и достигает 12 тысяч автомобилей в сутки, поэтому важно было привести эту дорогу в нормативное состояние и обеспечить всем участникам дорожного движения безопасность и комфорт, — отметила г-жа Минакова.
Между тем, в этом году планируется отремонтировать семь участков этой дороги общей протяженностью 24,3 километра в Уфимском, Кармаскалинском, Архангельском и Белорецком районах. Все работы планируется завершить до конца этого года.