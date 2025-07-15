Главные новости в Молдове на утро понедельника, 15 июля 2025:
1. По Молдове бьет не только жара, но и тропические ливни: Синоптики предупредили о резкой смене погоды.
2. Да здравствует молдавский суд, самый гуманный суд в мире: Приговор по делу Марины Таубер предрешен — суд вообще не слушает доводов защиты и не дает адвокатам делать свою работу.
3. Есть версия: Служба внешней разведки России считает, что НАТО готовит Молдову к столкновению с Россией.
4. Лучинская помогала жертвам насилия, Воронина — детям, Додон поддерживала малоимущих — все первые леди Молдовы творили добро: Из благотворительности у Санду — украденная трехногая собака и мультфильм о депортациях.
5. Трусы для президента Молдовы: Вместе с предложением руки и сердца, молдаванин приготовил для Майи Санду кольцо с бриллиантом, белье, румынский флаг и кучу милых мелочей.
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