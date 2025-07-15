Житель США рассказал о видении загробного мира после клинической смерти

Мэтт Полсон, основатель американской благотворительной организации Omaze, поделился своими воспоминаниями о пережитом опыте клинической смерти. Об этом сообщает Daily Star.
С самого детства Мэтт страдал от проблем с пищеварением, вызванных родовой травмой. Ему была сделана операция, но в 2018 году у него произошёл рецидив, и рубцовая ткань оторвалась, вызвав непроходимость кишечника. Это привело к развитию кардиомиопатии такоцубо — внезапному снижению сократимости сердечной мышцы. В больнице сердце Мэтта остановилось.
В течение четырёх с половиной минут врачи пытались реанимировать Мэтта, но безуспешно. Однако он утверждает, что отчётливо запомнил все детали происходящего.
«Я не увидел света в конце тоннеля, но у меня было ощущение, будто я смотрю на поверхность океана. Он был очень далеко, и свет как будто проходил сквозь него. Это было похоже на целую вселенную времени», — так Мэтт описал свои переживания.
Полсон отметил, что ощущал себя частью космической энергии, словно был самим собой, но при этом связан со всем миром. Предприниматель также сообщил, что врачи не верили в его выздоровление, но он полностью восстановился.
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