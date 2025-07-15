Хабаровчан предупредили о перебоях с мобильным интернетом

— Отключение мобильной сети вызывает дискомфорт — в бытовой жизни все мы ежедневно пользуемся цифровыми сервисами: расплачиваемся в магазине бесконтактным способом, заказываем товары или такси с помощью приложения. Однако просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам — это временная, но необходимая мера, — говорят в краевом минцифры.