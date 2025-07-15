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Хабаровчан предупредили о перебоях с мобильным интернетом

В минцифры Хабаровского края сообщили, что из-за мероприятий по обеспечению безопасности населения могут возникнуть перебои с мобильным интернетом.

В Хабаровском крае пользователи могут столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета. Они связаны с проведением мероприятий по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры, сообщили в министерстве цифрового развития и связи края.

С перебоями могут столкнуться абоненты всех мобильных операторов. В минцифры подчеркнули, они никак не связаны с телекоммуникационной инфраструктурой. При этом ситуация находится на контроле регионального правительства.

Ограничения касаются исключительно мобильной сети, проводной интернет и Wi-Fi должны работать без ограничений. Не возникнет сложностей и с использованием голосовой связи. Этими средствами общения жителям региона рекомендуют пользоваться в случае возникновения проблем с мобильным интернетом.

— Отключение мобильной сети вызывает дискомфорт — в бытовой жизни все мы ежедневно пользуемся цифровыми сервисами: расплачиваемся в магазине бесконтактным способом, заказываем товары или такси с помощью приложения. Однако просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам — это временная, но необходимая мера, — говорят в краевом минцифры.

Рекомендуется заранее скачать важные файлы и другую необходимую информацию, чтобы иметь к ним доступ, независимо от помех.

О том, когда интернет будет работать без ограничений, в министерстве пообещали сообщить дополнительно.