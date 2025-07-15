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В Госдуме предложили вернуть смертную казнь: подробности

Шеремет предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов на время СВО.

Источник: Комсомольская правда

В России необходимо снять мораторий на смертную казнь для террористов на время проведения СВО. Это резко снизит число преступлений террористической направленности. С таким предложением в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, это решение актуально и уже давно назрело, поскольку попытки пособников режима Владимира Зеленского дестабилизировать обстановку в России, посеять панику среди населения участились.

Это, уверен Михаил Шеремет, резко снизит число преступлений террористического характера в России. Для террористов важны символы, объяснил депутат, именно поэтому они планируют теракты на государственные праздники, когда в торжествах и гуляниях участвует большое количество людей.

Напомним, после страшного теракта в «Крокус Сити Холле» спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение коллег о возвращении смертной казни, отметил, что и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Поэтому для вступления в силу этого наказания достаточно решения Конституционного суда.

Первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин также выступил за возвращение смертной казни для террористов.

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