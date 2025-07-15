Белоруссия готова обеспечить техобслуживание петербургских автобусов

Минск выразил готовность предоставить техническое обслуживание автобусам белорусского производства, поставляемым в Санкт-Петербург. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором города Александром Бегловым, информирует Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко предложил передать белорусской стороне не только сервисное обслуживание, но и всю полноту ответственности за эксплуатацию транспортных средств, чтобы исключить возможность перекладывания вины на третьи стороны.
Он также подтвердил намерение продолжать поставки техники в Санкт-Петербург, обозначив это как фундамент экономического сотрудничества, и акцентировал внимание на необходимости высококачественного сервиса.
Летом 2023 года городские власти Санкт-Петербурга объявили о временном прекращении использования 137 автобусов Минского автозавода из-за выявленных технических неисправностей, создававших риск возгорания. Президент Белоруссии тогда поручил детально изучить обстоятельства.
Спустя несколько дней эксплуатация отозванных машин была восстановлена — компания «Пассажиравтотранс» усовершенствовала узлы, потенциально способные привести к пожару.
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