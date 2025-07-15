В Советском округе Омска сдан новый жилой дом с подземным этажом

В Советском округе Омска появился новый жилой дом — на улице Тюленина, 4 официально введен в эксплуатацию одиннадцатиэтажный многоквартирный дом с подземным этажом. Общая площадь жилых помещений в новостройке составляет более 18,5 тысяч квадратных метров.
Новый дом предлагает будущим жильцам 338 квартир различной планировки: 140 однокомнатных, 129 двухкомнатных и 69 трехкомнатных. Застройщиком проекта выступило ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон “Восточное”.
Часть квартир будет передана для распределения льготникам. Ранее мы рассказывали, как во время ливней затопило многоэтажку на Кошевого в Омске.