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Сколько лет «Трём мушкетерам»? Оказывается, возраст актёров и книжных героев сильно разнится

«Один за всех, и все за одного!» — эта фраза, ставшая девизом мушкетёров, знакома каждому. Но задумывались ли вы, насколько экранные образы героев культового фильма соответствуют их литературным прототипам? Life.ru выяснил этот вопрос.

Культовый фильм «Три мушкетёра» покорил сердца зрителей всех возрастов. История о верной дружбе, благородстве и дворцовых интригах остаётся популярной и по сей день благодаря ярким образам героев и захватывающему сюжету. Однако экранизация романа Александра Дюма, действие которого разворачивается в 1625 году, допускает некоторые вольности в изображении возраста персонажей.

В оригинальном произведении король Людовик XIII и королева Анна Австрийская представлены 24-летними. В фильме Олег Табаков и Алиса Фрейндлих, исполнившие эти роли, были значительно старше — им было по 42 и 43 года соответственно. Интересно, что реальный король Людовик XIII не дожил до возраста, в котором его изобразил Табаков.

Аналогичная ситуация наблюдается и с главными героями — мушкетёрами. Это расхождение между книжным и экранным возрастом часто вызывает путаницу у зрителей. Давайте попробуем разобраться. Вениамин Смехов, воплотивший на экране образ Атоса, снимался в 37 лет, Валентин Смирнитский (Портос) — в 34, Игорь Старыгин (Арамис) — в 32, а Михаил Боярский, сыгравший д’Артаньяна, — в 28. Однако по книге: Атосу на момент начала истории около 28−30 лет, Портосу примерно столько же, Арамису — около 23, а юному гасконцу д’Артаньяну — всего 18.

Любопытно, что с персонажем кардинала Ришельё ситуация обратная. В романе ему уже за 40, в то время как актёру Александру Трофимову во время съёмок было всего 26 лет.

Несмотря на эти несоответствия с первоисточником в плане возраста героев, фильм «Три мушкетёра» остаётся любимым многими поколениями. Ведь зрителей привлекает не столько историческая точность, сколько дух приключений, задор и харизма персонажей, блестяще воплощённых актёрами на экране. Именно это делает фильм настоящей классикой кинематографа.

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