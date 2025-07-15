Сколько лет «Трём мушкетерам»? Оказывается, возраст актёров и книжных героев сильно разнится

Аналогичная ситуация наблюдается и с главными героями — мушкетёрами. Это расхождение между книжным и экранным возрастом часто вызывает путаницу у зрителей. Давайте попробуем разобраться. Вениамин Смехов, воплотивший на экране образ Атоса, снимался в 37 лет, Валентин Смирнитский (Портос) — в 34, Игорь Старыгин (Арамис) — в 32, а Михаил Боярский, сыгравший д’Артаньяна, — в 28. Однако по книге: Атосу на момент начала истории около 28−30 лет, Портосу примерно столько же, Арамису — около 23, а юному гасконцу д’Артаньяну — всего 18.