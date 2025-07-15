Ветреная и теплая погода ждет жителей Башкирии в середине недели

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, сегодня, 15 июля, ожидается умеренный северный ветер, кое-где усиливающийся до порывистого. Воздух прогреется до +24…+29°C.
На следующий день, 16 июля, ветер останется северным, временами сильным. Ночью температура опустится до +7…+12°C, а днем будет чуть прохладнее, чем во вторник — +22…+27°C.
Четверг, 17 июля, принесет кратковременные дожди, особенно на юге республики. Ветер продолжит дуть с севера, местами с порывами. Ночные показатели термометров останутся в пределах +7…+12°C, днем — как и накануне, +22…+27°C.
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