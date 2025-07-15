Как можно защитить ребенка от выпадения из окон, рассказал спасатель

Как потеплеет, открывают окна нараспашку, и в этот период начинают дети падать. То есть бывают случаи, когда четыре ребенка в день падают, бывают — один в день. Нельзя сказать, что кто-то от этого застрахован, неважно, новостройка это или старый многоквартирный дом. В любом многоэтажном доме, где есть окна, где есть дети, это может произойти, если ребенка оставили без присмотра, если нет специальных защитных устройств на окнах. Нет конкретной привязки к какому-либо району. Бывает, дети падают и со второго этажа, и с 14-го этажа. Никто не застрахован.