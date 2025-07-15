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Ученые рассказали о влиянии разлива мазута на экосистему Черного моря

Институт океанологии РАН: разлив мазута не разрушил экосистему Черного моря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря, она постепенно восстанавливается, заявили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

В ходе научной экспедиции, организованной Институтом в период с 24 июня по 11 июля, учеными проведены исследования прибрежных донных сообществ северо-восточного побережья Черного моря. Работы вели в семи точках между поселком Джемете (МО Анапа) и поселком Лермонтово (Туапсинский район).

«Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря», — говорится в сообщении.

По данным ученых, на обследованном участке берега и прибрежной акватории длиной около 2 километров в районе Джемете обнаружены свежие единичные выбросы жидкого мазута в прибойной зоне, мазутные пятна и радужные пленки на воде на двух станциях из пяти.

«Несмотря на загрязнение, ученые обнаружили большое количество живых и активных крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб, медуз-корнеротов и двустворчатых моллюсков, что свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы», — отметили в институте.

Кроме того, ученые собрали пробы флоры, фауны и донных осадков в Таманском заливе Азовского моря и в реках Вулан (поселок Архипо-Осиповка) и Шапсухо (поселок Лермонтово), где загрязнения мазутом не обнаружено.

«Выполненные работы помогут понять текущее состояние прибрежных экосистем Черного и Азовского морей, оценить влияние инвазивных видов и последствия загрязнений, что важно для сохранения биоразнообразия и экологической безопасности региона», — приводятся в сообщении слова начальника этапа экспедиции, старшего научного сотрудника Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ ИО РАН Галины Колючкиной.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.