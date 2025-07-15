За ночь Россию атаковали полсотни дронов

Большинство дронов сбито надо Белгородской областью.
Российские ПВО за ночь уничтожили 55 дронов ВСУ. Информацию сообщили в Минобороны РФ. Большинство дронов сбито над Белгородской областью — 32 БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше