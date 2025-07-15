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Минобразования Беларуси сказало про стоимость школьных учебников

Минобразования озвучило стоимость школьных учебников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования Беларуси сказало про стоимость школьных учебников. Подробности БелТА озвучила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

По словам представителя Минобразования, родители вносят плату за пользование школьными учебниками, размер которой является фиксированным и составляет 0,5 базовой величины (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).

— Таким образом, стоимость комплекта школьных учебников, которые будут использоваться с 1 сентября, составляет 21 рубль, — уточнила Каржова.

Она подчеркнула, что никаких изменений в порядок оплаты, а также в расчет стоимости не вносилось.

Ранее Академия образования сказала про 26 переизданных учебников в Беларуси.

Тем временем 5,7 тысячи целевиков уже стали студентами 36 белорусских вузов.

Кроме того, Беллегпром заявил, что примет заявки на индивидуальный пошив школьной формы.