Минобразования Беларуси сказало про стоимость школьных учебников. Подробности БелТА озвучила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.
По словам представителя Минобразования, родители вносят плату за пользование школьными учебниками, размер которой является фиксированным и составляет 0,5 базовой величины (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
— Таким образом, стоимость комплекта школьных учебников, которые будут использоваться с 1 сентября, составляет 21 рубль, — уточнила Каржова.
Она подчеркнула, что никаких изменений в порядок оплаты, а также в расчет стоимости не вносилось.
Ранее Академия образования сказала про 26 переизданных учебников в Беларуси.
Тем временем 5,7 тысячи целевиков уже стали студентами 36 белорусских вузов.
Кроме того, Беллегпром заявил, что примет заявки на индивидуальный пошив школьной формы.