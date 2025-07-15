Учительница из США призналась в совращении 12 малолетних

В США арестована 62-летняя учительница Таджи Хиллсон из штата Невада по подозрению в неправомерных действиях по отношению к несовершеннолетним. Как сообщает People, поводом для начала расследования стало заявление ее родственницы, которая рассказала полиции, что женщина с детства совращала ее, а затем продолжала это и во взрослом возрасте. Позже Хиллсон извинилась перед пострадавшей в письме.
Хиллсон работала в начальной школе города Рино с 2022 по 2025 год. В ходе допроса она призналась в подобных действиях в отношении родственницы, а также заявила, что совратила еще 11 детей на протяжении нескольких лет. По словам женщины, она чувствовала себя одинокой и стремилась таким образом наладить контакт.
Представители школы, где преподавала Хиллсон, отметили, что прямых доказательств неправомерных действий в отношении учеников обнаружено не было. Однако следствие по делу продолжается, и в настоящее время полиция проверяет другие возможные эпизоды.
Американке предъявлены обвинения в совершении преступлений против неприкосновенности несовершеннолетних младше 14 лет. Власти подчеркивают, что дело пока находится в стадии расследования, передает издание.
В Сингапуре 34-летней преподавательнице в школе предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, в ноябре и декабре 2019 года она два раза совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своего автомобиля, припаркованного на крытой стоянке.