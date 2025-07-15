Учительница из США призналась в совращении 12 малолетних

В США арестована 62-летняя учительница Таджи Хиллсон из штата Невада по подозрению в неправомерных действиях по отношению к несовершеннолетним. Как сообщает People, поводом для начала расследования стало заявление ее родственницы, которая рассказала полиции, что женщина с детства совращала ее, а затем продолжала это и во взрослом возрасте. Позже Хиллсон извинилась перед пострадавшей в письме.