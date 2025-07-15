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Названы основные причины неприятного запаха пота

Фармацевт Херонимо Орс указал, что неприятный запах пота может возникать у отдельных людей, даже при соблюдении ими правил гигиены.

Фармацевт Херонимо Орс указал, что неприятный запах пота может возникать у отдельных людей, даже при соблюдении ими правил гигиены. В интервью изданию El Periodico De España он обозначил четыре фактора, способствующих этому явлению.

По словам Орса, одна из причин нежелательного запаха — повышенная концентрация мочевой кислоты в организме. Также его может провоцировать рацион с высоким содержанием белковой пищи и острых приправ, уточнил эксперт, порекомендовав в подобных ситуациях скорректировать питание.

Еще одним фактором специалист назвал ношение облегающей одежды из синтетических материалов.

Помимо этого, определенные лекарственные препараты способны вызывать в качестве побочного действия появление неприятного запаха пота.

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