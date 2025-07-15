Молодежь Иркутской области может получить 600 тысяч на свои проекты

— Поддержка молодежных инициатив — важный механизм для вовлечения молодых людей в общественную жизнь и еще одна возможность реализовать свой потенциал, внести вклад в развитие территорий и всего региона в целом. Ежегодно мы стараемся поддерживать как можно больше значимых проектов, а в этом году максимальный размер субсидии увеличен с 300 до 600 тысяч рублей, — прокомментировал глава региона.