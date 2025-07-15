Молодежь Иркутской области может получить 600 тысяч на свои проекты

В Иркутской области начался прием заявок на конкурс молодежных грантов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, победители получат до 600 тысяч рублей на реализацию своих идей. Общий бюджет программы — семь миллионов рублей.
Участвовать могут жители региона от 18 до 35 лет с проектами, которые помогут молодежи развиваться и решать социальные проблемы. Конкурс проводится с 2021 года по инициативе губернатора Игоря Кобзева.
— Поддержка молодежных инициатив — важный механизм для вовлечения молодых людей в общественную жизнь и еще одна возможность реализовать свой потенциал, внести вклад в развитие территорий и всего региона в целом. Ежегодно мы стараемся поддерживать как можно больше значимых проектов, а в этом году максимальный размер субсидии увеличен с 300 до 600 тысяч рублей, — прокомментировал глава региона.
Заявки принимаются по 17 направлениям, включая патриотическое воспитание, предпринимательство, волонтерство, экологию и развитие сельских территорий. Защита проектов пройдет 12−14 августа. Перед этим, 25 июля, можно посетить Школу социального проектирования в Доме молодежи. Подать заявку можно до 3 августа. Один участник может представить только один проект.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 1800 новорожденных автоматически получили пособие в Приангарье.