Аристократку-миллионершу из Британии признали виновной в расправе над ребенком

Многодетная мать предложила своему знакомому утопить ее дочь за 100 тысяч рублей. При этом, помимо ненавистной дочери, у подозреваемой есть еще трое детей. Мужчина, потрясенный таким предложением, не выполнил задуманное. Вместо этого он спрятал школьницу у себя дома, а затем сообщил о происходящем в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Что известно о семье едва не погибшей девочки и что грозит ее матери — в материале «Вечерней Москвы».