Аристократку-миллионершу из Британии признали виновной в расправе над ребенком

Аристократку-миллионершу из Великобритании и ее 50-летнего любовника признали виновными в расправе над ребенком. Об этом пишет газета Daily Mail.
Сообщается, что в январе 2023 года 38-летняя Констанция Мартен и 50-летний Марк Гордон сбежали из города, чтобы их новорожденную дочь не забрала служба опеки. Спустя сутки после побега ребенок замерз насмерть в палатке — тело малышки положили в пакет из супермаркете и оставили в заброшенном сарае.
Сотрудники полиции нашли в машине пары плаценту. После этого британцев объявили в розыск: местные власти опасались за жизнь ребенка.
Присяжные признали Гордона и Мартен виновными в непредумышленном убийстве по неосторожности. Ранее пару уже осудили за жестокое обращение с детьми, сокрытие рождения и воспрепятствование правосудию.
— Я не удивлен вердиктом. Он был ошибочным, он был незаконным. Это еще не конец, это только начало, — приводит реакцию Гордона на решение присяжных Daily Mail.
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