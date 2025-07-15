Эксперт раскрыла, как купить квартиру в 2025 году и не разориться

«Можно обратить внимание на государственные программы поддержки, такие как семейная, сельская и IT-ипотека, а также возможность использования материнского капитала», — рассказала Твелина в беседе с Life. Она отметила, что с 1 июля, несмотря на снижение ипотечных ставок, начали действовать новые макропруденциальные лимиты, которые могут сузить возможности получения кредитов для некоторых заемщиков.