В Перми прошел мультиспортивный фестиваль

Участниками фестиваля стали спортсмены федераций единоборств, силовых и игровых видов спорта Перми и Прикамья. В этом году программа включала регби, волейбол, пляжный футбол, бокс, регбол, а также жим лежа, гиревой спорт, становую тягу, фитнес-вызов, фитнес-бикини и бодибилдинг. Кроме того, в рамках фестиваля прошли турниры по дворовому детскому баскетболу 3×3,дворовому детскому мини-футболу и дворовому волейболу.