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В Перми прошел мультиспортивный фестиваль

Фестиваль в память об основателе движения силовых видов спорта в Прикамье Владимире Храпове состоялся на спортивной части набережной Камы.

Фестиваль в память об основателе движения силовых видов спорта в Прикамье Владимире Храпове состоялся на спортивной части набережной Камы.

Участниками фестиваля стали спортсмены федераций единоборств, силовых и игровых видов спорта Перми и Прикамья. В этом году программа включала регби, волейбол, пляжный футбол, бокс, регбол, а также жим лежа, гиревой спорт, становую тягу, фитнес-вызов, фитнес-бикини и бодибилдинг. Кроме того, в рамках фестиваля прошли турниры по дворовому детскому баскетболу 3×3,дворовому детскому мини-футболу и дворовому волейболу.

Команды-призеры получили медали и дипломы, а участники команд-победителей — еще и кубки.