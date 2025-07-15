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В Башкирии потеряли группу туристов из 12 человек

Накануне в Башкирии зарегистрировали несколько случае пропажи туристов.

Источник: Freepik

По данным госкомитета РБ по ЧС, сначала служба спасения получила сигнал тревоги из Гафурийского района. Там группа туристов, состоящая из 10 взрослых и двух подростков, не возвратилась вовремя домой. К счастью, вечером они благополучно пришли сами.

Другой случай зафиксировали в деревне Идрисово Салаватского района. Четверо путешественников отправились на плавание по реке Юрюзань, но вскоре сбились с курса. Спасательные бригады госкомитета оперативно откликнулись на призыв о помощи и успешно завершили операцию по поиску потерявшихся туристов.