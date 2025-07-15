В Башкирии потеряли группу туристов из 12 человек

По данным госкомитета РБ по ЧС, сначала служба спасения получила сигнал тревоги из Гафурийского района. Там группа туристов, состоящая из 10 взрослых и двух подростков, не возвратилась вовремя домой. К счастью, вечером они благополучно пришли сами.