В Пермский политех подали заявления около 7 тысяч абитуриентов

В число наиболее популярных у абитуриентов вошли направления: «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Нефтегазовое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Строительство», «Информационные системы и технологии», «Химическая технология» и «Программная инженерия».