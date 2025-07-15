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В Пермский политех подали заявления около 7 тысяч абитуриентов

ПНИПУ подвел итоги трех недель приемной кампании 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Пермский политех подали заявления 6752 абитуриента, из них более 800 уже написали согласия на зачисление в ведущий вуз региона.

В число наиболее популярных у абитуриентов вошли направления: «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Нефтегазовое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Строительство», «Информационные системы и технологии», «Химическая технология» и «Программная инженерия».

В ПНИПУ напомнили о завершении 15 июля приема документов от поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний и по направлению «Архитектура». Для поступающих по результатам ЕГЭ прием документов завершится 25 июля.

За неделю число подавших заявления абитуриентов выросло почти на треть. В ПНИПУ подали свыше 21 тыс. заявлений на различные направления.

В Пермском госуниверситете назвали самые популярные направления у абитуриентов. С начала приемной кампании в ПГНИУ подали более 11 тысяч заявлений.