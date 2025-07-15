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В Ростовской области 15 июля сбили БПЛА

В Верхнедонском районе отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 15 июля, силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

БПЛА сбили в Верхнедонском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

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