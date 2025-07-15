В Ростовской области 15 июля сбили БПЛА

В ночь на вторник, 15 июля, силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
БПЛА сбили в Верхнедонском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
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