Лабораторию по кибербезопасности открыли в Новосибирске

В Новосибирске на базе НГТУ НЭТИ открылась специализированная лаборатория по кибербезопасности. В ней ежегодно более 200 студентов смогут получать знания по актуальным технологиям защиты информации, участвовать в научных проектах и работать с реальными кейсами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.