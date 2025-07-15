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Лабораторию по кибербезопасности открыли в Новосибирске

В ней ежегодно смогут изучать актуальные технологии защиты информации более 200 студентов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на базе НГТУ НЭТИ открылась специализированная лаборатория по кибербезопасности. В ней ежегодно более 200 студентов смогут получать знания по актуальным технологиям защиты информации, участвовать в научных проектах и работать с реальными кейсами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.

— Лаборатория оснащена современным оборудованием и программным обеспечением от российского разработчика, — добавили в пресс-службе.

Студентов ждут практические занятия и стажировки, а также бесплатная сертификация.