После проведения специальной военной операции Запад изменит отношение к России, сейчас же западные страны борются не за Украину — они предпринимают последнюю попытку разбить Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-премьер Сергей Степашин.
По словам политика, по окончании конфликта отношение к России, в том числе и на Западе, изменится.
«Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию», — сказал Степашин.
Он напомнил, у России огромная территория, инфраструктура, выдающиеся традиции, потому она «никому неудобна».
В 2023 году Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России. Западные и американские политики хотят расчленения нашей страны, уничтожения ее как единого мощного государства.
Тогда же глава МИД России Сергей Лавров отметил, что западные страны стремятся расчленить Россию, но она выйдет из противостояния окрепшей. По словам дипломата, Российская Федерация намерена выстраивать международные отношения на справедливой, равноправной основе, а не на придуманных для собственной выгоды правилах Запада.