Казань и Пермь с 17 июля свяжет прямое речное сообщение

«За время поездки можно будет насладиться живописными видами берегов Волги и Камы, познакомиться с достопримечательностями Пермского края, увидеть работу Нижнекамского и Чайковского шлюзов — и всё это без пробок и усталости за рулем», — описал Люлин достоинства путешествия.