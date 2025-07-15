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В Уфе продолжают развивать проект «Городская электричка»

«Городская электричка» продолжает движение, сообщил в соцсетях глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

Источник: Башинформ

По данным местного муниципалитета, в Уфе продолжают реализовывать проект развития инфраструктуры для передвижения из одной части города в другую железнодорожным транспортом. Он создан при поддержке главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева.

«В прошлом году мы благоустроили транспортно-пересадочные узлы на станциях Черниковка, и Парковая. В этом году проект пришел в Шакшу», — сообщил Газизьян Ахмедьянов.

Здесь заасфальтированы парковки для автотранспорта, установлен стенд расписания электричек, обустроены подъездные пути с тротуарами для пешеходов.

«ТПУ — это прежде всего повышение комфорта и удобства для жителей, которые используют ж/д транспорт. С завершением работ на участке в Шакше обе эти цели будут достигнуты», — отметил глава района.