Переживший клиническую смерть мужчина увидел «загадочный океан»

Американец рассказал, что не видел в момент смерти тоннель со светом в конце: по его словам, вместо этого он смотрел сверху на поверхность загадочного океана. Мужчина добавил, что тогда он чувствовал себя частью некого энергетического поля. Полсон также слышал голос своей матери, которая призывала его бороться — в момент реанимации его мать действительно была в палате.