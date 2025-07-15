В РФ предложили вернуться к 10-летней системе обучения в школе

Он пояснил, что в настоящее время молодые специалисты посвящают образованию до 17 лет жизни: 11 лет в школе, 4 года на бакалавриате и 2 года в магистратуре, после чего проходят период адаптации на рабочем месте. Вследствие этого мысли о создании семьи возникают лишь к 27 годам.