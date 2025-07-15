В РФ предложили вернуться к 10-летней системе обучения в школе

Возвращение к системе восьмилетнего и десятилетнего школьного образования наряду с сокращением сроков обучения в высших учебных заведениях может способствовать снижению среднего возраста появления первого ребёнка в семьях россиян. Такое предположение высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко в беседе с «ТАСС».
Он пояснил, что в настоящее время молодые специалисты посвящают образованию до 17 лет жизни: 11 лет в школе, 4 года на бакалавриате и 2 года в магистратуре, после чего проходят период адаптации на рабочем месте. Вследствие этого мысли о создании семьи возникают лишь к 27 годам.
По его словам, переход на 10-летнее школьное обучение и 5-летний специалитет в вузах может уменьшить этот срок до 15 лет и ускорить процесс социального взросления.
Рыбальченко напомнил о проведённых исследованиях, которые не выявили различий в знаниях выпускников 10-х и 11-х классов, и предложил учитывать опыт программы «Эффективная начальная школа», где учащиеся осваивают программу начальных классов за трёхлетний период.
Кроме того, он выдвинул предложения о дополнительных мерах поддержки молодых семей: введение семейного налогообложения, расширение программ доступной аренды жилья, предоставление студентам с детьми бесплатного перехода на заочную или вечернюю форму обучения, а также право бесплатного поступления в магистратуру после рождения ребёнка.
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