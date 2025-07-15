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Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидаются ливни с грозами и до плюс 27 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июля — РИА Новости. Ливни с грозами, а также температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится фронтом окклюзии. Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер переменный, 3−8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха после вчерашних душных плюс 30 сегодня понизится до более комфортных плюс 24 — плюс 27», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.