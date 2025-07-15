Москвичам рассказали о погоде во вторник

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится фронтом окклюзии. Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер переменный, 3−8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха после вчерашних душных плюс 30 сегодня понизится до более комфортных плюс 24 — плюс 27», — рассказал Тишковец.