— Для истории Омска это очень важный объект. Он хранит свидетельства того, как жили здесь люди, как строился и развивался город. А еще жил в нем такой человек, который всю свою жизнь создавал и наполнял этот музей. Память о нем тоже должна сохраняться, — пояснил инициативу Валерий Кокорин.