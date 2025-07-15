Здание по адресу Театральная, 7, скромно спрятавшееся среди современной застройки, — объект культурного наследия, памятник деревянного зодчества. В 1917 году его построил для своей семьи присяжный поверенный Мариупольский по проекту известного архитектора Терлецкого. Но дому была уготована другая судьба — грянула революция, и жилым он так и не стал. Здесь размещалась местная организация венгров-интернационалистов, затем детский дом и больница.
Уже в наше время особняк превратился в музей — богатейшую коллекцию здесь собрал краевед Владимир Селюк. Сегодня Музей городского быта, ставший филиалом музея «Искусство Омска», носит имя своего основателя. Но вот само здание все эти годы ветшало и разрушалось. Ситуация начала меняться в прошлом году, когда у старинного особняка появился меценат — соглашение о финансовой поддержке было подписано с Валерием Кокориным, президентом группы компаний «АСК».
— Для истории Омска это очень важный объект. Он хранит свидетельства того, как жили здесь люди, как строился и развивался город. А еще жил в нем такой человек, который всю свою жизнь создавал и наполнял этот музей. Память о нем тоже должна сохраняться, — пояснил инициативу Валерий Кокорин.
Мэр Омска Сергей Шелест и меценат Валерий Кокорин. Фото: Владимир Казионов.
С тех пор работа закипела. Здесь ведется не просто капитальный ремонт — реставрация. Зданию восстанавливают его исторический облик, а это гораздо сложнее.
— В процессе реставрации объем работ всегда нарастает, многие конструкции оказываются разрушенными, их приходится восстанавливать по фотографиям, документам, свидетельствам краеведов, — рассказал представитель подрядной организации Роман Чернов. — Все необходимые элементы изготавливаем в цехе деревообработки из местных материалов.
Результат стоит усилий. Ход реставрационных работ, побывав на объекте, оценил Сергей Шелест. Как отметил глава города, здание уже кардинально преобразилось:
— На сегодняшний день подрядчиком заменена кровля, укреплен фундамент, расчищены и обработаны специальным водоотталкивающим раствором наружные стены. Появилось крыльцо, отреставрированы деревянные элементы фасада. Сейчас ведутся внутренние работы. В столярных мастерских изготавливаются двери.
По планам работы должны завершиться к 31 декабря нынешнего года. Но одной лишь реставрацией здания решили не ограничиваться — впереди комплексное благоустройство территории музея.
Фото: Владимир Казионов.
— Есть идея превратить ее в настоящую усадьбу, чтобы омичи погружались в историю предыдущих поколений не только благодаря экспонатам, бережно собранным краеведом Владимиром Ивановичем Селюком, но и благодаря самой атмосфере этого места. Для этого нужно решить вопросы с прилегающими земельными участками, разработать проект благоустройства. Мы понимаем, какие процессы необходимо для этого запустить и, думаю, Омск как Культурная столица России −2026 получит отличный подарок, — отметил Сергей Шелест.
Сотрудники музея уже строят смелые планы. Как рассказала заведующая филиалом и хранитель коллекции Татьяна Раскевич, есть идея преобразовать музейное пространство в музей семейных историй омичей, рассказывая их, в том числе, через собранные здесь предметы быта.
— Для этих временных экспозиций мы планируем выделить отдельный зал, где каждый желающий сможет рассказать историю своей семьи через семейные фотографии и документы. А музей, при необходимости, готов будет предоставить предметы интерьера. Таких музеев по стране всего два-три. Это направление мне кажется очень важным. Ведь история города — это прежде всего история живущих в нем людей, — поделилась планами Татьяна Раскевич.