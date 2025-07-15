Мальчику, на которого в Сочи напали хаски, сделали пластическую операцию

СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы в Москве провели шестичасовую пластическую операцию по восстановлению костей носа мальчику, на которого в феврале напали собаки породы хаски в сочинском СНТ «Авиатор», рассказал РИА Новости отец ребенка Валентин Королев.
«Восстановили нос, взяли со лба костную ткань и из нее сделали, полностью восстановили нос. Операция длилась 6 часов», — сказал Королев, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях операции.
В начале июня врачи устанавливали мальчику экспандер на лоб — это было необходимо для растяжения кожи лица перед проведением пластических операций.
Ребенок, по словам отца, чувствует себя нормально, и уже находится в палате вместе с ним. Послеоперационная реабилитация займет ещё около трёх недель, сказал Королев РИА Новости, однако в будущем его сыну может потребоваться коррекция носа.
«И потом будут восстанавливать верхнюю губу», — добавил Королев.
Ранее он сообщал, что сложная пластика верхней губы будет проходить в несколько этапов.
По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак «некоторое время». Животных усыпили.
Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.