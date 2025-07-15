В Иркутске готовят к испытаниям самолет МС-21 с отечественными системами

Значительное внимание уделяется второму самолету, который готовится к наземным сертификационным испытаниям в Иркутске. На этом борту иностранные компоненты полностью заменены отечественными аналогами — от системы управления до датчиков уровня топлива. Сейчас инженеры завершают работу по улучшению характеристик новых систем перед ответственным этапом тестирования.