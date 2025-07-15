В Иркутске готовят к испытаниям самолет МС-21 с отечественными системами

На подмосковном аэродроме в Жуковском успешно прошли очередные испытания самолета МС-21 с российскими комплектующими. Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, во время 3,5-часового полета специалисты проверили работу бортового радиоэлектронного оборудования — все системы показали себя с лучшей стороны.
— Сейчас программа испытаний выходит на новый этап. Два опытных образца МС-21 готовятся к важным проверкам. Первый уже оснащен российскими системами, включая комплекс БРЭО, силовую установку, системы кондиционирования и электроснабжения, — рассказали в пресс-службе корпорации.
Значительное внимание уделяется второму самолету, который готовится к наземным сертификационным испытаниям в Иркутске. На этом борту иностранные компоненты полностью заменены отечественными аналогами — от системы управления до датчиков уровня топлива. Сейчас инженеры завершают работу по улучшению характеристик новых систем перед ответственным этапом тестирования.
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