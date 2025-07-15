Минлесхоз заявил, что ураган в Беларуси повалил 3100 гектаров леса. Подробности привел в эфире телеканала СТВ первый заместитель министра лесного хозяйства Андрей Карась.
— Пока, по предварительным данным, по республике порядка 3 100 гектаров, но работа еще продолжается, это по всей республике, по Могилевской области где-то 2 500 гектаров, — подчеркнул представитель Минлесхоза.
Он обратил внимание, что указанная цифра уже подтверждена, одна она продолжается увеличиваться. Карась отметил, что в четверг, 17 июля, запланировано проведение штаба на территории Могилевского лесхоза.
— Будем привлекать другие области для того, чтобы оперативно разработать данные насаждения, потому что там древесина на сегодняшний день очень качественная, порядка 70% — это хвойная древесина, — акцентировал внимание первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси.
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