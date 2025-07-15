Минлесхоз заявил, что ураган в Беларуси повалил 3100 гектаров леса

— Будем привлекать другие области для того, чтобы оперативно разработать данные насаждения, потому что там древесина на сегодняшний день очень качественная, порядка 70% — это хвойная древесина, — акцентировал внимание первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси.