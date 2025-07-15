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Минлесхоз заявил, что ураган в Беларуси повалил 3100 гектаров леса

Минлесхоз сказал, сколько тысяч гектаров леса повалил ураган в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минлесхоз заявил, что ураган в Беларуси повалил 3100 гектаров леса. Подробности привел в эфире телеканала СТВ первый заместитель министра лесного хозяйства Андрей Карась.

— Пока, по предварительным данным, по республике порядка 3 100 гектаров, но работа еще продолжается, это по всей республике, по Могилевской области где-то 2 500 гектаров, — подчеркнул представитель Минлесхоза.

Он обратил внимание, что указанная цифра уже подтверждена, одна она продолжается увеличиваться. Карась отметил, что в четверг, 17 июля, запланировано проведение штаба на территории Могилевского лесхоза.

— Будем привлекать другие области для того, чтобы оперативно разработать данные насаждения, потому что там древесина на сегодняшний день очень качественная, порядка 70% — это хвойная древесина, — акцентировал внимание первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси.

Ранее Минлесхоз сделал важное заявление после ураганов в Беларуси.

Также мы узнали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси: фото и видео.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко дал три важных поручения и назвал свои требования после ураганов в Беларуси 9 и 10 июля.

Кроме того, мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.

Тем временем мы писали про последствия ливня в Минске 10 июля 2025: подтопления, падения деревьев, остановки транспорта, десятибалльные пробки.

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