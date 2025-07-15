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Стало известно, когда рак перестанет быть смертельным диагнозом

Выживаемость пациентов после лечения раковых образований вырастет в 4 раза.

Выживаемость пациентов после лечения раковых образований вырастет в 4 раза. Это произойдет через 50 лет, заявил профессор из Великобритании Стивен Поуис, передает издание Telegraph.

«Рак легких станет намного реже благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы», — рассказал врач.

Поуис отметил, что это позволяет людям оперативно получать правильные курсы лечения. По его словам, сегодня методы лечения этого тяжелого заболевания очень быстро развиваются. И он призвал не считать рак смертельным диагнозом.

Комплексный подход и достижения медицины смогли уже увеличить продолжительность жизни пациентов. При этом сохраняется ее полноценность.

Ранее «МК» писал, что в Пущино ведется разработка новейших методов лечения смертельно опасных болезней.