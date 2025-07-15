Роскачество впервые не выявило растительного жира в твороге

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным у творога, йогурта и сыра маасдам от российских производителей по итогам 2024 года, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
«В категориях “творог”, “йогурт” и “сыр маасдам” экспертиза 2024 года впервые не выявила ни одного случая замены молочного жира растительными», — сказал он, комментируя ситуацию на продуктовом рынке РФ.
Кроме того, в исследовании молока из 100 торговых марок были выявлены лишь единичные случаи нарушений. Ни одного случая замены молочных жиров не зафиксировано в категориях «творожный сыр» и «сливки».
По его словам, Роскачество видит результат в продуктовых категориях, к которому «долго и не всегда просто шли».