В Прикамье осужден виновник ДТП, в котором пострадали пенсионерки

Полицейские установили, что кудымкарец, не имея права управления транспортным средством, вел ВАЗ-2106 по ул. Максима Горького. Не уступив дорогу переходившим по нерегулируемому пешеходному переходу женщинам 72 и 68 лет, фигурант совершил наезд на них. В результате ДТП пенсионерки получили телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.