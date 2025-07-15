Пожилой омичке неохотно заплатили деньги за падение в общественном транспорте

Судебным приставам пришлось наложить арест на денежные средства и запрет на действия с недвижимостью и транспортным средством предпринимателя, чтобы заставить его заплатить компенсацию омичке, получившей травму в его автобусе.
В суд обратилась пожилая омичка с иском о возмещении компенсации морального вреда к владельцу автобуса, в котором она получила травмы. В обоснование заявленных требований женщина пояснила следующее: она в качестве пассажира находилась в маршрутном автобусе, водитель которого допустил столкновение с другим транспортным средством. В следствии этого, женщина упала и сильно ушиблась. Скорая помощь доставила ее в медучреждение, где полученные травмы были квалифицированы как причиненный вред здоровью средней тяжести.
По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования и обязал индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по регулярным перевозкам пассажиров выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
Судебному приставу пришлось предпринять в адрес владельца автобуса ряд принудительных мер, чтобы заставить его выплатить присужденную сумму. В частности, были вынесены постановления: о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимости, о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства Skoda Rapid, о наложении ареста на денежные средства предпринимателя. В результате предпринятых принудительных мер, с нерадивого предпринимателя удалось взыскать всю сумму задолженности. Причиненный гражданке моральный вред компенсирован, решение суда исполнено, сообщили в ведомстве.