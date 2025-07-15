Пожилой омичке неохотно заплатили деньги за падение в общественном транспорте

В суд обратилась пожилая омичка с иском о возмещении компенсации морального вреда к владельцу автобуса, в котором она получила травмы. В обоснование заявленных требований женщина пояснила следующее: она в качестве пассажира находилась в маршрутном автобусе, водитель которого допустил столкновение с другим транспортным средством. В следствии этого, женщина упала и сильно ушиблась. Скорая помощь доставила ее в медучреждение, где полученные травмы были квалифицированы как причиненный вред здоровью средней тяжести.